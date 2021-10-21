 

Китайская команда, занявшая второе место на чемпионате мира по Dota 2, получила путёвки в санаторий для уйгуров

21.10.2021, 18:31, Разное
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Председатель Компартии Китая Си Цзиньпин наградил киберспортсменов, представлявших страну на чемпионате мира по Dota 2, бесплатными путёвками в санаторий «Заветы Мао», расположенный в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Спортсмены проведут там 3 месяца, размышляя над недостатками выбранной ими стратегии.

Китайская команда впервые в истории заняла второе место по Dota 2, уступив российско-украинской команде Team Spirit, прервав непрерывную череду побед, длившуюся с 1996 года. После этого в отставку подали главный тренер команды, министр информационного развития Китая и ректор Пекинского госуниверситета, где учатся члены команды. В партии скандал постарались замять, заявив, что уступить спортсменом из дружественной России – это не так обидно, как если бы на их месте были представители капиталистического Запада. Тем не менее, аналитики прогнозируют большие чистки в китайском госаппарате. В стратегии «Благополучие 2050», которой следует КНР, указано, что к этому году страна намерена выигрывать все киберспортивные и спортивные чемпионаты в мире.

«Извиняться на коленях не пришлось, но нас очень долго отчитывал наш парторг. Видимо, недотянули где-то, недожали. Мало риса ели, как говорят у нас. Мама, когда узнала, заплакала и попыталась выпрыгнуть из окна. Благо, 1 этаж, падать недалеко. В следующий раз мы обещаем не подвести Партию и уважаемого товарища Си», – рассказал капитан команды Юй Ваньчжоу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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