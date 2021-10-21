Заменить шторы и отказаться от соли: что еще нужно сделать вечером, чтобы похудеть

Обычно при одном слове «похудение» в голове сразу возникают картинки утренней пробежки, походов в спортзал, правильной диеты. Все это связано с ранними или дневными часами, с самым активным временем суток. Но что если сказать вам, что вечер — наиболее подходящее время для того, чтобы «запрограммировать» себя на быстрое и стойкое похудение? Вот что нужно делать перед сном, чтобы приблизиться к своей заветной цели — фигуре мечты.

Тренируйтесь по вечерам

Всем известно, что посредством физической активности из организма выводится лишняя жидкость. Но когда нормально тренироваться, если днем все дела расписаны по минутам? Мы все с детства приучены к тому, что заниматься спортом перед сном плохо, что потом будет невозможно заснуть. Это вовсе не так!

Американские ученые из Национального фонда сна провели большое исследование, в результате которого большая часть людей, занимающихся спортом перед сном, не испытала никаких проблем с укладыванием. Более того, они стали более крепко и спокойно спать и лучше чувствовать себя после пробуждения. Это отличная новость, чтобы внести тренировки в свой список вечерних дел. Можете позаниматься на тренажере, активно побегать, сделать растяжку и потом отправляться в постель.

На ужин никакой соли

Если не хотите утром проснуться с отеками на лице и ногах, то не позволяйте себе ничего острого и соленого на ужин. Азиатская и кавказская кухня перед сном — точно не ваш вариант. Соленая пища вынуждает человека пить больше воды, но вечером она уже не может нормально вывестись и остается в тканях, вызывая их отечность.

Избыток соли заставляет пить больше, чем обычно, а ее избытки всю ночь тормозят в организме микроциркуляцию жидкости. Вы вообще должны свести потребление соли к минимуму, если решили похудеть. Это вещь, никак не совместимая с ЗОЖ. Если вы съедите на ужин порцию роллов с соевым соусом, то не удивляйтесь утром «опухшему» отражению в зеркале. Идеальный ужин — постное мясо и овощи на пару. Без соли.

Соберите еду на завтра

Ресторанная и «столовская» пища содержит огромное количество калорий, а ведь ваш рацион в период похудения должен быть максимально постным. Главное правило: ваши энергозатраты превышают калорийность обеда. В этом плане домашняя пища всегда в приоритете. Так вы будете сами контролировать число масла, соли, жира, считать калории. Но разве на все это есть время по утрам?

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После подъема вы в спешке не сможете нормально собрать для себя полезный обед. Тогда вам снова придется идти в столовую или кафе, и все ваши усилия сбросить вес пропадут даром. Спасите себя от бизнес-ланча, приготовив для себя «тормасок» из домашних блюд — безопасных и питательных.

Замените шторы на более темные

В темноте вырабатывается больше гормона мелатонина. С его помощью происходит в организме сжигание жира. По сути мелатонин — это природный регулятор суточных ритмов, дающий нам возможность понять, когда засыпать и просыпаться. Также этот гормон помогает нам восстанавливать силы и просыпаться отдохнувшими. Полноценный отдых крайне важен в процессе похудения.

Мелатонин никогда не вырабатывается при свете, поэтому перед сном убедитесь, что ваши шторы плотные, не пропускающие свет. Открывайте их после пробуждения, а также не забывайте отключать свои гаджеты. Светящийся синий экран тоже препятствует выработке мелатонина. Эти действия, направленные на ваше оздоровление, помогут вам в перспективе весить меньше.

Спите в прохладной комнате

Многие мечтают худеть во сне, но, к сожалению, все не так просто. Хотя процесс сжигания жира идет и ночью, его скорость ничтожна и напрямую зависит от температуры в комнате. Ученые из Национального Института здоровья США доказали, что люди, спавшие при температуре +17-19 °C, сжигали калорий на 7% больше остальных. Если учесть, что это пассивное похудение, то это не так уж мало.