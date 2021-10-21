Оптический пинцет на основе микросхем позволяет поднимать наночастицы в вакууме

Исследователи создали крошечный оптический пинцет на основе чипа, который можно использовать для оптической левитации наночастиц в вакууме. Устройство, в котором используется сильно сфокусированный лазерный луч для удержания живых клеток, наночастиц и других объектов, можно использовать для различных точных измерений и сенсорных приложений. Об этом сообщает портал Phys.org.

«Используя ультратонкую металлическую линзу, мы уменьшили диаметр фокусирующей линзы примерно с 25 мм до 0,4 мм», — сказал руководитель исследовательской группы Тонгкан Ли из Университета Пердью. «Конструкция на основе чипа может быть использована для создания интегрированной и гибкой оптической системы для изучения приповерхностных сил путем захвата объекта на расстоянии менее 1 микрометра от поверхности. Это также может быть полезно для захвата холодных атомов в вакууме для изучения квантовых процессов», — добавил исследователь.

В журнале Optica исследователи из Университета Пердью и Государственного университета Пенсильвании сообщают о первой реализации встроенной оптической левитации в вакууме с помощью ультратонкой металинзы.

«Оптически левитирующие частицы можно использовать для создания акселерометров и гироскопов, которые потенциально полезны для навигации», — сказал Ли. «Ученые также используют оптически левитирующие частицы для поиска темной материи и темной энергии, а также для изучения гравитации на небольших расстояниях, что углубит наше понимание законов природы», — сказал ученый.

Исследователи использовали металинзу для создания оптического пинцета на основе чипа, который может оптически левитировать наночастицы в вакууме. Диаметр металинзы был примерно в 50 раз меньше, чем у обычных линз объектива, которые они использовали раньше.