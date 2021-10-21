Китайцы сумели добыть кислород на Луне

Добывать кислород на Луне отныне можно не только теоретически, но и на практике. Это было доказано в процессе реализации китайской лунной программы «Чанъэ-5».

Эксперимент по добыче кислорода провели в портативном реакторе. Минусом предложенной технологии является высокая температура. Минералы приходится разогревать до 2500 градусов по Цельсию.

Но это сейчас не самое главное. Важнее всего то, что кислород можно получать прямо на Луне. А это открывает возможность для основания там колонии людей, которые не будут иметь критической зависимости от поставок кислорода с Земли. Уточним, что кислород был добыт из оксидов титана и железа, которые можно найти на поверхности нашего спутника.