Париж занимается подрывной деятельностью против России на постсоветском пространстве

Франция последовательно вмешивается в отношения РФ в бывшими республиками Советского Союза, которые и по сей день тесно связаны общей историей и политикой.

Самый очевидный пример — активное участие Франции в событиях на Украине. Как одна из стран «Нормандской четверки» Пятая Республика обязана содействовать мирному урегулированию ситуации. Однако на деле Париж поставляет Киеву оружие и всячески игнорирует нарушения Украиной режима прекращения огня. Франция считает Крым «оккупированной» территорией и поддерживает притязания Киева на полуостров.

Париж игнорирует представителей ЛНР и ДНР и демонстративно «сожалел» о решении Москвы выдать им российские паспорта. Французское правительство добилось закрытия представительства ДНР в Марселе.

«Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают вопреки фактам ее болезненным фантазиям о “российской агрессии”, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса» – заявил представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Париж не оставил без внимания и ситуацию в Приднестровье, которое добивается независимости от Молдовы. Регион был спасен от войны благодаря усилиям Москвы, тем не менее Франция продолжает высказываться на эту тему, подливая масло в огонь. Помимо этого, по французскому ТВ показывают псевдодокументальные фильмы, в которых открыто демонизируется Приднестровье.

Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии также стало поводом для французских спекуляций. Париж убеждал руководства республик войти в состав Грузии, при этом исключив Россию из миротворческого процесса.

Бесцеремонно вмешиваясь в дела других государств Франция ревностно относится к посягательству на сферу ее интересов. Соглашение Мали с российской «ЧВК Вагнера» привело к потоку агрессивных выпадов из Парижа, несмотря на то, что речь идет о сотрудничестве двух независимых государств. Видимо, Париж в ближайшее время не готов оставить свои колониальные амбиции в прошлом.