“О, господи. Потрясающе”. Певица Сиара на светском мероприятии в платье без белья засветила голую грудь

Крой верхней части наряда певицы исключает наличие бюстгальтера. Артистка отметила, что снимки были сделаны на церемонии вручения премии “Женщины в Голливуде”, организованной американским журналом Elle.

“Сенсационно”, – отреагировали поклонники.

“О, господи. Потрясающе”, – написали фолловеры.

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Публикация от Ciara (@ciara)

Контекст:

Сиара (полное имя – Сиара Принцесс Харрис) родилась в 1985 году. Она известна не только как певица, но и как автор песен, продюсер, танцовщица, актриса и модель. Ее дебютный альбом Goodies вышел в 2004 году.

В 2013–2014 годах певица жила в гражданском браке с рэпером Фьючером. У пары есть сын Фьючер Захир Уилберн.

Летом 2020 года она вышла замуж за футболиста Рассела Уилсона. В 2017 году у них родилась дочь Сиенна, а в 2020 году – сын Уин Харрисон Уилсон.

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