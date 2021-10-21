Рада приняла закон об энергоэффективности

“За” проголосовали 282 нардепа.

“Законопроект разработан с целью установления правовых, экономических и организационных основ деятельности в сфере обеспечения энергетической эффективности, обеспечения проведения энергоэффективных мероприятий во время производства, транспортировки, передачи, распределения, поставки и потребления энергии”, – говорится в пояснительной записке.

Документ, в частности, определяет основные принципы государственной политики в сфере обеспечения энергоэффективности; особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности; формирование стратегии энергоэффективности зданий; принципы обеспечения экономии энергии в зданиях центральных органов исполнительной власти и другое.

В первом чтении проект закона приняли 4 марта.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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