 

Рада приняла закон об энергоэффективности

21.10.2021, 17:58, Новости дня
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“За” проголосовали 282 нардепа.

“Законопроект разработан с целью установления правовых, экономических и организационных основ деятельности в сфере обеспечения энергетической эффективности, обеспечения проведения энергоэффективных мероприятий во время производства, транспортировки, передачи, распределения, поставки и потребления энергии”, – говорится в пояснительной записке.

Документ, в частности, определяет  основные принципы государственной политики в сфере обеспечения энергоэффективности; особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности; формирование стратегии энергоэффективности зданий; принципы обеспечения экономии энергии в зданиях центральных органов исполнительной власти и другое.

В первом чтении проект закона приняли 4 марта.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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