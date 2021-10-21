“Подтягивайте свои шкрябки”. Автор хита “Гуси” Wellboy проведет в Киеве автограф-сессию

Мероприятие запланировано на 18.30 и посвящено презентации нового трека артиста “Вишні” – премьера нового трека состоится накануне утром.

“Подтягивайте свои шкрябки”, – пригласил артист поклонников на встречу.

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Публикация от ТРЦ Gulliver (@gulliver.kyiv)

Контекст:

Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу “Х-фактор” на СТБ, разделив в финале третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню “Гуси”, которая сделала его знаменитой. За четыре месяца клип посмотрели более 10 млн раз. Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы “Грибы”, фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.

В августе артист признался, что никогда не встречался с девушками.

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