 

“Делаем все, чтобы очистить свои ряды от нечистых на руку сотрудников”. В ГБР отреагировали задержание своего работника

21.10.2021, 17:58, Новости дня
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Бюро будет способствовать расследованию в отношении своего работника, подчеркнули в ГБР.

“Руководители задержанного работника будут отстранены от должностей на время расследования. Руководство ГБР и в дальнейшем будет немедленно и жестко реагировать на все противоправные действия своих работников”, – говорится в сообщении.

Также в Бюро отметили, что проводят активную превентивную работу, чтобы исключить коррупционные или другие противозаконные действия своих сотрудников.

“Для сообщений о возможных правонарушениях, совершенных сотрудниками Государственного бюро расследований, функционирует специальная телефонная линия ГБР: +38 (044) 300 27 07”, – добавили в пресс-службе. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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