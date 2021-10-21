“Делаем все, чтобы очистить свои ряды от нечистых на руку сотрудников”. В ГБР отреагировали задержание своего работника

Бюро будет способствовать расследованию в отношении своего работника, подчеркнули в ГБР.

“Руководители задержанного работника будут отстранены от должностей на время расследования. Руководство ГБР и в дальнейшем будет немедленно и жестко реагировать на все противоправные действия своих работников”, – говорится в сообщении.

Также в Бюро отметили, что проводят активную превентивную работу, чтобы исключить коррупционные или другие противозаконные действия своих сотрудников.

“Для сообщений о возможных правонарушениях, совершенных сотрудниками Государственного бюро расследований, функционирует специальная телефонная линия ГБР: +38 (044) 300 27 07”, – добавили в пресс-службе.

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