 

Мнение: Трансадмирал Левин

21.10.2021, 17:50, Разное
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В США приведен к присяге первый трансадмирал Р.Левин.

Республиканцы уже вовсю троллят https://www.dailymail.co.uk/news/article-10112005/GOP-Rep-Jim-Banks-criticized-calling-transgender-admiral-man.html демократов заявлениями вроде "титул первой женщины с 4 звездами получил мужчина". На эту же тему отметился и сын Трампа.
Прогрессивная общественность возмущена шуточками этих отщепенцев.

В Пентагоне утверждают, что новый трансадмирал принест устойчивое лидерство в эпоху ковида.

Источник: Colonel Cassad



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