Мнение: Трансадмирал Левин

В США приведен к присяге первый трансадмирал Р.Левин.

Республиканцы уже вовсю троллят https://www.dailymail.co.uk/news/article-10112005/GOP-Rep-Jim-Banks-criticized-calling-transgender-admiral-man.html демократов заявлениями вроде "титул первой женщины с 4 звездами получил мужчина". На эту же тему отметился и сын Трампа.

Прогрессивная общественность возмущена шуточками этих отщепенцев.

В Пентагоне утверждают, что новый трансадмирал принест устойчивое лидерство в эпоху ковида.

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