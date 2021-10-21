 

Путин заявил о цивилизационном кризисе в мире

21.10.2021, 17:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис, сообщил президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании клуба «Валдай».

«Кризис, с которым мы имеем дело, концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать», – сказал он.

«Вопрос, в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать? При этом убежден, что за подлинные ценности надо побороться, отстаивая их всеми силами. Человечество вступило в новый период более трех десятилетий назад, когда были созданы главные условия для окончания военно-политического и идеологического противостояния. (…) В то время начался поиск нового баланса устойчивых отношений в социальной, политической, экономической, культурной, военной сферы. Искали эту опору, но надо признать, что пока обрести ее не удалось», – добавил глава государства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.04 / “Нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое”. Сторонники Навального объявили срочную акцию протеста

20.03 / Китай призвал Байдена избавиться от влияния политики Трампа

30.09 / NBC – темнокожие сотрудницы обвинили полицию Вашингтона в дискриминации

10.02 / Мурашко назвал количество отправленных в регионы доз вакцины

02.10 / В Грузии оценили будущие отношения с Украиной после ареста Саакашвили

15.01 / Пенсионный фонд завершил 2020 год с дефицитом 13,2 млрд грн

11.02 / Над Трампом устроили «народный суд» за попытку «фашистского переворота» в США

08.09 / Экономика: В Латинской Америке решили разбавить монополию доллара биткоином

30.05 / “Его сердцебиение заряжает”. Зеленский поздравил киевлян с Днем Киева

05.05 / Французский суд оправдал Ле Пен за публикации фото казней боевиков “Исламского государства”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика