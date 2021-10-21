Путин заявил о цивилизационном кризисе в мире

В последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис, сообщил президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании клуба «Валдай».

«Кризис, с которым мы имеем дело, концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать», – сказал он.

«Вопрос, в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать? При этом убежден, что за подлинные ценности надо побороться, отстаивая их всеми силами. Человечество вступило в новый период более трех десятилетий назад, когда были созданы главные условия для окончания военно-политического и идеологического противостояния. (…) В то время начался поиск нового баланса устойчивых отношений в социальной, политической, экономической, культурной, военной сферы. Искали эту опору, но надо признать, что пока обрести ее не удалось», – добавил глава государства.