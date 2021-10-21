Путин заявил о невозможности отрицать климатические деформации

Президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании клуба «Валдай» сообщил о деградации окружающей среды и климатических изменениях, которые уже невозможно отрицать.

«Климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидна, что даже самые беспечные обыватель неспособны от них отмахнуться. Можно продолжать вести научные споры о механизмах происходящих процессов, но невозможно отрицать, что эти процессы усугубляются и надо что-то делать. Природные катаклизмы – засухи, наводнения, ураганы, цунами, они практически чуть ли не нормой стали», – сообщил он.

«Мы к этому начали привыкать», – отметил президент.

Путин подчеркнул, что «любое соперничество в таких условиях теряет смысл», если его победителю будет нечем дышать или утолить жажду.