В Сочи и на курортах Краснодарского края ввели QR-коды

…на период «нерабочих дней».

В Сочи и на всех курортах Краснодарского края ввели систему с QR-кодами из-за распространения коронавируса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Без QR-кода в период «нерабочих дней» с 30 октября по 7 ноября не будут пускать в кафе, рестораны и «другие досуговые учреждения». В какие именно, не уточняется. Помимо этого, с 25 октября по 1 декабря QR-коды потребуются для посещения массовых мероприятий по всему региону, включая спортивные, и для участия в них.

«Учитывая теплую погоду вполне ожидаемо, что в ближайшее время количество туристов в крае возрастет. Мы должны сделать все, чтобы не допустить вспышки заболеваемости на наших курортах», — пояснил губернатор.

Сочи. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

О новых коронавирусных ограничениях сегодня объявили также власти Москвы и Подмосковья. Мэр города Сергей Собянин и губернатор области Андрей Воробьев на время «нерабочих дней» с 28 октября до 7 ноября закрыли все непродовольственные магазины, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры, концертные залы и цирки. При этом аптеки и продуктовые магазины продолжат работать.

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Театры и музеи продолжат работу с использованием QR-кодов, защитных масок, а с 8 ноября вводится обязательное использование QR-кодов при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и других мероприятий.

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