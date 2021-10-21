 

Искусствовед: «На картине «Мона Лиза» изображена мать Ивана Грозного»

21.10.2021, 17:31, Разное
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Специалисты Государственного Русского музея (ГРМ) сообщили, что после проведённых исследований пришли к выводу, что на знаменитой картине Леонардо да Винчи «Мона Лиза» изображена мать Ивана IV Елена Глинская. 

«Более двух лет мы работали над нейросетью, которая могла бы раскрыть одну из самых больших тайн мирового искусства – кто же изображён на бессмертном творении великого Леонардо, кто же была та самая загаданная Джоконда. Мы загрузили в программу более десяти тысяч изображений исторических фигур начала XVI столетия и получили очень неожиданный ответ – оказывается, «Мона Лизой» была мать Ивана Грозного Елена Глинская. У нас это вызвало большие сомнения, однако проконсультировавшись со историками мы выяснили, что в 1515 году Глинская посещала Рим в составе московского посольства. Ещё раз сопоставив все факты, мы можем сделать однозначный вывод, бессмертная Джоконда – это мать первого русского царя», – заявила главный научный сотрудник ГРМ Алла Михайлова.

В ближайшее время результаты работы российских искусствоведов будут опубликованы в ведущих научных журналах, а в 2023 году в Санкт-Петербурге пройдёт международная конференция «Русские корни Мона Лизы». 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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