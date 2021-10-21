Ученые подсчитали, сколько информации «записано» во Вселенной

Как утверждают представители науки, между физическим состоянием Вселенной и ее информационным сегментом может и должна была быть тесная связь. И вообще, звезды и галактики являются крупнейшими хранителями информации.

Этого мнения придерживаются далеко не все, но часть ученых считают, что мир устроен именно таким образом. Если они правы, нужно было бы определить, о каком количестве сохраненных данных идет речь?

Один из исследователей из университета Портсмута назвал примерное число: 6х10 в 80 степени байт! При этом ученый утверждает, что его число определено при помощи теории информации Шеннона. В ней, напомним, высказывается мнение о том, сколько информации содержит в себе каждая элементарная частица.