 

В Сингапуре представили экологически чистую бумагу из подсолнечника

21.10.2021, 17:26, Новости дня
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Новый вид бумаги представили ученые из Сингапура. Ее можно производить из отходов подсолнечника. Таким образом, отпадает потребность уничтожать деревья, говорят разработчики. Однако это не единственное экологическое преимущество новой технологии.

Бумага оказалась «самоскладывающейся». Достаточно ее немного намочить, и она легко принимает форму, в которой находится. Это открывает невиданные возможности в производстве различных одноразовых изделий, отмечают специалисты.

Например, можно без особых энергетических затрат изготавливать различные соломки, стаканчики, коробочки и прочие вещи, которые сейчас делают либо из пластика, либо из обычной плотной бумаги, с которой больше возни на производственных линиях.



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