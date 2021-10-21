Мнение: Результаты курса “Психоалхимия. Траблшутинг”
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На сайте появилась таблица с результатами.
Сертификаты с фамилиями будут готовы для скачивания через несколько дней.
Баллы ниже 6 в таблице не отмечены, всем прошедшим курс присвоены номерные сертификаты и будет дан в общей таблице одинаковый скор.
Откуда взялось такое решение я объясняла раньше.
Сертификатов нет у тех участников, кто не прошли 13 квестов или прошли, но не указали при регистрации имя и фамилию.
Люди, получившие первые 130 сертификатов, оказались бы в победителях при любом раскладе.
Особенно хочется поздравить первых 45. Поздравим, друзья?
Расскажите, довольны ли результатами за квесты? Опишите самый запомнившийся момент курса.
Источник: Эволюция
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