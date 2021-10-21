Мнение: Результаты курса “Психоалхимия. Траблшутинг”

На сайте появилась таблица с результатами.

Сертификаты с фамилиями будут готовы для скачивания через несколько дней.

Баллы ниже 6 в таблице не отмечены, всем прошедшим курс присвоены номерные сертификаты и будет дан в общей таблице одинаковый скор.

Откуда взялось такое решение я объясняла раньше.

Сертификатов нет у тех участников, кто не прошли 13 квестов или прошли, но не указали при регистрации имя и фамилию.

Люди, получившие первые 130 сертификатов, оказались бы в победителях при любом раскладе.

Особенно хочется поздравить первых 45. Поздравим, друзья?

Расскажите, довольны ли результатами за квесты? Опишите самый запомнившийся момент курса.