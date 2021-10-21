 

Медики назвали 12 простых продуктов для достижения долголетия

21.10.2021, 17:14, Разное
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Медики назвали продукты, употребление которых поможет достичь долголетия. Всего в перечне оказались 12 позиций.
Организм получает из еды питательные вещества, поэтому стоит тщательно продумывать свой рацион. Определенные продукты питания помогают увеличивать продолжительность жизни и сохранять кожу в тонусе. В частности, необходимо обратить внимание на чернику, поскольку в ней содержится витамин С, антоцианы и антиоксиданты. Также полезным является красный апельсин.

В рацион нужно включить ламинарию. В этих морских водорослях содержатся витамины С и Е. Их можно добавлять в салаты. Арбуз из-за большого количества воды выполняет функцию увлажнения организма. К тому же в бахчевой культуре содержится большое количество ликопина.

Суперфудом считается авокадо, поскольку он является источников полезных жиров и витамина Е. Важно не забывать об употреблении мяса животных. К наиболее благоприятным сортам относится курица, баранина, индейка. Если говорить о рыбе, то лучшее отдавать предпочтение «диким» видам – треске, анчоусам, сардинам.

В перечень попали и бобовые, являющиеся прекрасным источником клетчатки и питательных веществ. Пить нужно зеленые и травяные чаи, поскольку они уменьшают риск развития сердечных патологий и укрепляют стенки сосудов. Салаты необходимо заправлять оливковым маслом холодного отжима.

Пектин, помогающий выводить из организма свободные радикалы, содержатся в яблоках. Также эти фрукты снижают уровень плохого холестерина. Биофлавониды, ферменты и витамины содержит чеснок. К тому же продукт имеет мощное антимикробное действие, поэтому помогает на должном уровне поддерживать иммунитет.

Источник: profile.ru



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