 

Одарила от души! – Личное мнение

21.10.2021, 17:08, Разное
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Совершенно трезвая Ольга Бузова дала интервью Комсомольской правде. А что, всё правильно — комсомолка говорит правду.

Посмотрев буквально минутку, я поняла — прекрасный человек эта гОленька. Посмотрите и вы и тоже поймёте:

https://t.me/lenamiro/9979

Буквально за секунды неестественно прямая Бузова, словно теряющая равновесие на стуле, объявила сестру и её мужика бедными родственниками.

Не со зла, наверное. От души. Бузова дарит новые телефоны тем, кто не в состоянии их купить, а очень хочет и ждёт подарка:

«У меня, например, старый айфон, я не покупаю новый. Зачем? Новый я куплю своей сестре и ее мужу, потому что у нас традиция – в новый год я всегда им дарю новые телефоны. Мне не нужен новый телефон, старый меня работает и ладно».

А сестре и её мужику, значит, нужен. У них традиция — ждать Новый год. Приедет благотворительца, одарит новейшей моделью айфона. Можно будет ходить и понтоваться — ну, в экономе самолёта до сих пор наверное это в тренде.


Фото: Соцсети

Скольким людям рассказали родственники, что они сами себе купили айфоны, неизвестно. Но теперь на всю страну гОленька заявила, как было дело: у неё есть сестра, у сестры — мужик, и вот им — айфоны.

А у вас есть бедные родственнички? Помогаете им? Рассказываете всем об этом?

Источник: Лена Миро



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