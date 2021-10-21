Радуцкий: Топовые пророссийские Telegram-каналы распространяют фейковое исследование о том, что в пик эпидемии нельзя вакцинироваться

Сегодня утром в ряде Telegram-каналов и некоторых СМИ началась активная информационная атака на кампанию по вакцинации в Украине.

Распространяются якобы результаты исследования известного учреждения – Университета Джона Хопкинса. Главный месседж статьи – что во время пика эпидемии нельзя вакцинироваться. Ведь вакцина хоть и снижает количество тяжелых случаев, значительно увеличивает количество больных.

Приводятся абсурдные факты. Например, что “вакцинированные люди несут в ноздрях 251-кратную нагрузку вирусов COVID-19 по сравнению с теми, кто от прививки отказался”. Или “даже Pfizer признал, что вакцина компании на 300% увеличивает вероятность заражения коронавирусом”.

Для того, чтобы убедиться, что это чушь, достаточно просто проверить подлинность этого исследования. На сайте известных авторитетных изданий и научно-исследовательских учреждений его нет. Оно размещено на малоизвестных “помойных” англоязычных сайтах. А так называемые эксперты, приведенные в тексте, скорее всего, вымышленные.

Это типичный образец фейка, который создали пиар-технологи. Это не сообщение обычного “антивакцинатора” в соцсетях, а спланированный и технологический информационный вброс.

В Украине это “исследование” распространяют топовые пророссийские Telegram-каналы. Кстати, российские СМИ также активно информируют об “исследовании Университета Джона Хопкинса”.

Призываю СМИ не публиковать этот фейк. Украинцам рекомендую проверять первоисточники новых публикаций об “исследованиях”. Считаю, что правоохранителям следует изучить эту историю – попытка сорвать вакцинацию в условиях, когда ежедневно от “ковида” погибает 500 украинцев, – это диверсия против национальной безопасности страны.

Источник: Михаил Радуцкий / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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