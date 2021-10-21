Витренко объяснил, что должны делать украинцы, чтобы страна отправляла газ на экспорт

“Мы должны прийти к тому, что и люди, и нацкомпании, и правительство будет в первую очередь думать о том, как уменьшить неэффективное потребление газа. Если Украина потребляла бы на душу населения, как в ЕС, то мы бы вообще не импортировали, а экспортировали”, – сказал он.

На вопрос журналиста, будут ли повышены тарифы на газ для населения, глава “Нафтогазу” ответил: “Посмотрим”.

Контекст:

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с “Газпромом”, закупая газ на своей западной границе.

Созданный в 2019 году украинский оператор ГТС подписал несколько договоров с операторами смежных стран, в частности Молдовы, Словакии и Польши. По данным НАК “Нафтогаз”, газ в Украину импортируют около 80 компаний.

АО “Укргазвидобування”, 100% которого принадлежит “Нафтогазу”, в 2020 году сократило валовую добычу газа на 5% (на 0,659 млрд м³) по сравнению с 2019 годом. В январе – сентябре 2021 года предприятие сократило валовую добычу газа на 4,8% (на 0,517 млрд м³) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 10,204 млрд м³, отмечает “Интерфакс-Украина”.

“Укргазвидобування” в сентябре 2021 года сократило отставание в добыче природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев 2021 года госкомпания добыла 10,2 млрд м³ природного газа, заявляла ее пресс-служба 5 октября.

Витренко говорил, что в Украине энергоэффективность вдвое ниже, чем в странах Восточной Европы.

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