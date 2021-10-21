 

“Восхитительно и элегантно”. Футболист Александр Зинченко поздравил жену с 26-летием

21.10.2021, 17:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На фото пара стоит в обнимку рядом с воздушными шарами в виде цифр “26”. На имениннице черное мини-платье и полуботинки на шпильке.

“С днем рождения, моя королева. Я так люблю тебя”, – написал 24-летний футболист.

Его пост набрал больше 185 тыс. лайков и свыше 550 комментариев.

“Вы очаровательные”, – прокомментировала фото англоязычная подписчица спортсмена с ником selinswiftt.

“Красивая пара”, – написал mikhailgokoev.

“Восхитительно и элегантно”, – оценил фото alex_dz_16.

View this post on Instagram

A post shared by Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Контекст:

Седан родилась 20 октября 1995 года в Виннице. Ее настоящая фамилия, по данным издания “Футбол 24”, Щеглова. Она корреспондент на телеканале “Футбол 1/2”. Еще до окончания школы она стала победительницей конкурса красоты “Мисс Винница”, также участвовала в “Мисс Украина”. Окончила юридический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко.

Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.07 / ФСБ провела антитеррористическую тренировку в Жуковском

10.10 / Вирусолог назвал способ снижения смертоносности коронавируса

08.05 / Обнаружена связь между продолжительностью зевка и размером мозга

23.07 / Путин запустил установки Евро+ на Московском НПЗ

20.11 / Бундестаг оштрафовал «Альтернативу для Германии»

30.10 / Euronews – из-за переизбытка пациентов бельгийские больницы вызывают на дежурство заражённых врачей

14.08 / Рошаль заявил о готовности сделать прививку от COVID-19

21.12 / Более 10 стран заявили о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за мутировавшего коронавируса

31.03 / КГГА: О комендантском часе в Киеве пока речи нет. Но если ситуация будет ухудшаться, обсуждаться может что угодно

22.01 / Врачи дали советы по режиму самоизоляции пожилым москвичам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика