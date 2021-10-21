“Восхитительно и элегантно”. Футболист Александр Зинченко поздравил жену с 26-летием

На фото пара стоит в обнимку рядом с воздушными шарами в виде цифр “26”. На имениннице черное мини-платье и полуботинки на шпильке.

“С днем рождения, моя королева. Я так люблю тебя”, – написал 24-летний футболист.

Его пост набрал больше 185 тыс. лайков и свыше 550 комментариев.

“Вы очаровательные”, – прокомментировала фото англоязычная подписчица спортсмена с ником selinswiftt.

“Красивая пара”, – написал mikhailgokoev.

“Восхитительно и элегантно”, – оценил фото alex_dz_16.

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A post shared by Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Контекст:

Седан родилась 20 октября 1995 года в Виннице. Ее настоящая фамилия, по данным издания “Футбол 24”, Щеглова. Она корреспондент на телеканале “Футбол 1/2”. Еще до окончания школы она стала победительницей конкурса красоты “Мисс Винница”, также участвовала в “Мисс Украина”. Окончила юридический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко.

Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.

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