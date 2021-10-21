 

СБУ вернула в бюджет более 10 млн грн, которые выплачивались “мертвым душам” в ОРЛО

21.10.2021, 17:04, Новости дня
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Сотрудники спецслужбы обнаружили, что средства выплачивались “мертвым душам” – людям, которые умерли во время пандемии COVID-19. Это стало возможным, поскольку в период эпидемии украинская власть автоматически продлевала действие банковских карточек и отменила на этот период идентификацию переселенцев. Представители оккупационных “властей” воспользовались этим.

“Пенсии и соцвыплаты умерших получали их родственники, среди которых и представители незаконных формирований и “чиновники ЛНР”. Средства, которые начислялись “мертвым душам” на карточки, они переводили в наличные через так называемые “финансовые центры”. Значительный процент от этих незаконных операций поступал в “бюджет” оккупационной власти в виде “налогов”. Сейчас благодаря мерам СБУ отменено начисление незаконных выплат этим гражданам, справки “переселенцев”, которые умерли, – аннулированы, – говорится в сообщении.

Пенсионному фонду и Фонду социального страхования Украины в Луганской области возвращено более 10 млн грн.

Факты незаконного получения и присвоения пенсионных и социальных выплат квалифицированы как мошенничество и расследуются органами внутренних дел.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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