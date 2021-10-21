 

МИД: Украина допустит к задержанному на Донбассе россиянину Косяку международные организации, чтобы все увидели, кого РФ отправляет воевать

21.10.2021, 17:04, Новости дня
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Косяк в составе группы вооруженных лиц с повязками Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) под прикрытием проведения работ по разминированию осуществлял разведку оставленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщала украинская делегация в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.

“Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к члену вооруженного формирования Российской Федерации Андрею Косяку. Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа”, – сказал Николенко.

Он отметил, что задержание Косяка и его задокументированное участие в боевых действиях на Донбассе в очередной раз иллюстрирует ответственность РФ за ведение международного вооруженного конфликта на территории Украины.

“Министерство иностранных дел Украины также поручило посольствам за рубежом подробно проинформировать иностранные правительства о доказательствах российской агрессии и грубых нарушениях Россией договоренностей лидеров нормандского формата”, – подчеркнул Николенко.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

13 октября 2021 года украинская делегация в ТКГ по урегулированию конфликта сообщила, что оперативная группа ВСУ задержала на Донбассе Косяка. Российский паспорт он получил в феврале 2021 года в Ростовской области, уточнял спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

У Косяка изъяли оружие и боеприпасы. Украинская делегация в ТКГ также опубликовала фото его “военного билета”, выданного боевиками “ЛНР”.

По словам главреда издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, в телефоне Косяка была обнаружена видеозапись, как он в составе минометного расчета в нарушение условий прекращения огня ведет огонь по украинским позициям в районе Золотого. Таким образом, Косяк под прикрытием документов СЦКК вел разведку для вычисления новых целей для обстрела, отметил Бутусов.

Кроме того, после задержания выяснилось, что уроженец Алчевска Косяк в 2010 году как гражданин Украины совершил умышленное убийство, отметили в СБУ.

Террористы “ЛНР” утверждают, что Косяк в качестве “представителя СЦКК” входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.

18 октября суд в Украине арестовал Косяка. Косяку вручили подозрение по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в незаконных вооруженных формированиях).

В МИД РФ назвали “провокацией” задержание гражданина России Косяка, призвав раскрыть его местоположение и допустить к нему российского консула.

В МИД Украины заявили, что российские дипломаты получат доступ к Косяку. Глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что заявления МИД РФ относительно Косяка “безусловно, являются признанием того, что Россия в различных формах, в этом случае в виде гражданина РФ, участвует и является единственной стороной международного вооруженного конфликта”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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