Мнение: Больные сами виноваты

Смотрю, не только в России, но и в мире набирает все большую популярность призыв «запретить бесплатное лечение для непривитых!» Даже читал, что что-то такое собираются ввести и в Канаде, и в Эстонии. Звучит, конечно, странновато – учитывая, что и вакцинированные тоже болеют и даже умирают от ковида (вспомним хотя бы Колина Пауэлла). Но общая идея понятна, и она, конечно, намного старше ковидной эпидемии. В общем виде восходит к тому, как мы вообще воспринимаем болезнь. Что такое болезнь – беда или вина?

Общегуманистический подход, понятно, заключается в том, что болезнь – это беда человека, а от беды надо спасать. Так называемый «принцип милосердия», согласно которому спасать надо всякого, кто обратился за помощью, заложен еще в клятву Гиппократа, которую пока еще дают врачи всего мира, выходя из учебных заведений (этим, кстати, объясняется тот факт, что врачи в полевых госпиталях лечат и «своих», и «врагов», и это не считается – до последнего времени не считалось – чем-то ненормальным).

Но все это милосердие никогда не было единственным трендом. Параллельно с ним всегда существовал и абсолютно иной подход (и его даже одно время разделяла христианская церковь), по сути, прямо противоположный: что болезнь – это вина. Причем в пределе – ЛЮБАЯ болезнь. Люди болеют, потому что их таким образом наказывает бог. За что? За грехи, понятно! «У нас так просто не сажают». Лучше всего эта идея выражается в довольно страшненьком анекдоте, точнее – притче, который любят рассказывать друг другу в подпитии врачи… и психотерапевты.

«Господь бог обходит с инспекцией ад – старательно ли черти жарят грешников, поддерживают ли нужную температуру. Внезапно с одной из сковородок один из грешников жалобно обращается к нему:

– За что, господи?! Ведь я же врач! Я всю жизнь посвятил лечению людей! Я спас тысячи, я жил аскетом, работал без выходных, мзды не брал, когда я умер – за моим гробом шел целый город, почти все – мои благодарные пациенты!! Почему меня в ад?!

– Вот именно, что врач! – наставительно говорит бог. – Я насылал на людей болезни, чтобы они задумались о своих грехах и исправились – а ты их излечивал и тем мешал моей воспитательной работе! Ты противился воле Господа своего! (и в сторону) Прибавьте жару!»

Сейчас, конечно, религиозный экстаз в массах несколько поутих, но это никак не означает, что для них идея «болезни как вины» потеряла привлекательность. Скорее, наоборот: теперь вместо бога с его устаревшими грехами несчастный пациент оказывается «виновен!» перед божеством по имени ЗОЖ – а это то же самое, если не хуже.

В связи с этим непонятно одно – почему «под раздачу» попадают только отказники от целительного вакцинирования. Идея обвинить самих же заболевших (и на этом основании их наказать) слишком богатая, чтобы разменивать ее только на ковид. Несомненно, расширение воспоследует – тем более, что и клятва Гиппократа, и вообще сама по себе идея милосердия в переполненных, как вагон электрички, городах давно уже вызывают в толпе хохот, а то и брезгливое улюлюканье. Какое там еще «милосердие»?? Они же САМИ ВИНОВАТЫ!!

А поскольку так называемые «болезни образа жизни» у нас, почитай, практически все (кроме разве что падения с небоскреба… да и то…) – то снятие нагрузки с медицинской системы выйдет знатное. Скажем, страдаешь от диабета, от ожирения, от гипертонии? Сам виноват – не надо было столько жрать и спортом не заниматься! Получил инфаркт – переутомление и постоянные стрессы? Сам виноват – зачем на такую работу устроился? Рак легких у тебя? А нефига было курить! Цирроз печени? А зачем пил алкоголь? Алкоголь – зло! И т.д.

В принципе, так можно даже пострадавших в авариях отшивать. Что у тебя – перелом костей таза? Так нефига было по встречке ехать! Правила учи! Что – ты ехал по своей, это он ехал по встречке? Тоже виноват – надо было Грету слушать и ездить на самокате. Зачем на машине поехал?!

Невиноватых, которых МОЖНО лечить бесплатно, останутся единицы. Хотя в идеале, конечно, при торжестве нового, связанного с «новой этикой» подхода – лечить вообще никого не надо; медицина должна быть упразднена. Просто установим постулат: «Тот, кто полностью соблюдает все требования Новой Этики – тот всегда здоров и счастлив». Соответственно, если кто-то вдруг почувствовал себя больным и/или несчастливым – тот, стало быть, что-то нарушил. Он виноват – и поэтому пусть мучается. Опять же – и деньги будут целее, их можно будет направить на новые коворкинги и велосипедные дорожки.

Перспективы самые захватывающие – Новая Этика шагает по планете.