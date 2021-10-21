Мнение: Помощь для Виктории Магер
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В свое время проводились несколько целевых сборов на лечение получившей на Донбассе тяжелые ранения в 2014 году Виктории Магер.
Подробнее о ее истории например вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/3444111.html
Несмотря на то, что прошло уже 7(!) лет, последствия ранения дают о себе знать.
Ниже, счет за курс реабилитационного лечения и лекарства на год.
Соответственно, нужна необходимая для лечения и реабилитации помощь.
Для желающих помочь:
Карта – 4279 3806 2548 2312
Почта – [email protected]
Контактный телефон – 8 905 76 82 140
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Источник: Colonel Cassad
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