 

Мнение: Помощь для Виктории Магер

21.10.2021, 16:56, Разное
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В свое время проводились несколько целевых сборов на лечение получившей на Донбассе тяжелые ранения в 2014 году Виктории Магер.
Подробнее о ее истории например вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/3444111.html

Несмотря на то, что прошло уже 7(!) лет, последствия ранения дают о себе знать.
Ниже, счет за курс реабилитационного лечения и лекарства на год.

Соответственно, нужна необходимая для лечения и реабилитации помощь.

Для желающих помочь:

Карта – 4279 3806 2548 2312
Почта –  [email protected]
Контактный телефон – 8 905 76 82 140

Источник: Colonel Cassad



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