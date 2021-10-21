 

Петербургскую дамбу закроют из-за возможного наводнения

21.10.2021, 16:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Петербурге решили закрыть дамбу из-за угрозы наводнения, сооружение будет закрыто в ночь на пятницу, 22 октября, сообщила дирекция комплекса защитных сооружений города.

«21-22 октября 2021 года к Северо-Западному региону подойдет обширный и глубокий атлантический циклон. По метеорологическому прогнозу ожидается резкое понижение атмосферного давления и усиление ветра юго-западного направления до 25-28 метров в секунду», – сообщила дирекция в своем Instagram.

Это приведет к изменению гидрологической обстановки и повышению уровня воды в устье Невы выше критических значений, пояснили там.

Для недопущения наводнения решено использовать комплекс защитных сооружений (КЗС), оперативный персонал займет рабочие места ровно в полночь, затворы дамбы начнут закрывать в 2.00, но с учетом погоды время закрытия могут изменить.



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