 

Эксперты предсказали риск дефолта из-за закрытия ТЦ в Москве и области

21.10.2021, 16:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПриостановка работы торговых центров в Москве и Московской области может увеличить риск возникновения дефолта для отрасли, сообщила руководитель департамента торговой недвижимости Cushman&Wakefield Ольга Антонова.

По ее словам, на сегодняшний день сложно точно оценить денежные потери владельцев и арендаторов торговых центров, но в процентном соотношении они составят минимум 90% от выручки за период «простоя», передает РИА «Новости». 

Также Антонова отметила, что большинство арендаторов и арендодателей уже предусмотрели скидки на случай наступлении очередного локдауна в виде прогрессивной ставки, оплаты процента от максимальной выручки для предприятий, работающих на вынос. 

«Однако, для бизнеса, который не восстановился до сих пор, приостановка деятельности лишь увеличивает риски дефолтов в отрасли, особенно среди малого бизнеса», – сказала она.

Кроме того, она добавила, если закрытие торговых центров продлится на срок более 10 дней, остро встанет вопрос о влияние дефолтов и растущей вакантности на рынке торгового бизнеса на безработицу, отчисления, возможность владельцев ТЦ исполнять свои обязательства.

Ранее президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку. 



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