В Чехии подтвердили подлинность подписи Земана на созыве нового парламента

Чешский лидер Милош Земан подписал документ о созыве первого заседания нового парламента, сообщил глава администрации президента Чехии Вратислав Минарж.

«Глава республики Милош Земан лично подписал документ о созыве первого заседания нового состава парламента. Данные кадры демонстрируют этот момент», – цитирует Минаржа РИА «Новости».

Ранее чешская полиция заявила, что расследует подлинность подписи Земана на этом документе.

До этого глава сената Милош Выстрчил ознакомил журналистов с поступившими по его запросу из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, в котором находится на лечении Земан, документами о состоянии здоровья президента.

Согласно им, в настоящее время Земан не способен выполнять никакие служебные обязанности. Кроме того, в связи с характером заболевания Земана долгосрочный прогноз его состояния оценивается как крайне неопределенный и, тем самым, весьма неправдоподобной видится возможность возвращения Земана к исполнению своих обязанностей в обозримом будущем.

Окончательное решение о лишении Земана президентских полномочий в соответствии со статьей 66 Конституции Чехии может быть принято большинством голосов на заседаниях верхней и нижней палат парламента.