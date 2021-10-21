 

В Чехии подтвердили подлинность подписи Земана на созыве нового парламента

21.10.2021, 16:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧешский лидер Милош Земан подписал документ о созыве первого заседания нового парламента, сообщил глава администрации президента Чехии Вратислав Минарж.

«Глава республики Милош Земан лично подписал документ о созыве первого заседания нового состава парламента. Данные кадры демонстрируют этот момент», – цитирует Минаржа РИА «Новости».

Ранее чешская полиция заявила, что расследует подлинность подписи Земана на этом документе.

До этого глава сената Милош Выстрчил ознакомил журналистов с поступившими по его запросу из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, в котором находится на лечении Земан, документами о состоянии здоровья президента.

Согласно им, в настоящее время Земан не способен выполнять никакие служебные обязанности. Кроме того, в связи с характером заболевания Земана долгосрочный прогноз его состояния оценивается как крайне неопределенный и, тем самым, весьма неправдоподобной видится возможность возвращения Земана к исполнению своих обязанностей в обозримом будущем.

Окончательное решение о лишении Земана президентских полномочий в соответствии со статьей 66 Конституции Чехии может быть принято большинством голосов на заседаниях верхней и нижней палат парламента.



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