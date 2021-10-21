«Государство проиграло». Что дальше?

Депутат констатирует поражение властей РФ в информационной борьбе с коронавирусом. Но, кажется, просвистано нечто другое.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой: «Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло».

С кем велась информационная война: со смертью, с самим вирусом, с людьми, с Западом (как заведено)? Кому государство проиграло? Чем замерять эту войну: цифрами привившихся и заболевших? А они точны? И их верно трактуют?

Немного личного опыта — он типичен и многое объясняет. Например, почему не бьются проценты: болеет у нас примерно столько же, сколько в некоторых других странах, а умирает больше. Почему мало привившихся. И почему новые ограничительные меры, вводимые сейчас властями одного региона за другим, совсем не те, что требуются.

Моя семья (четыре человека, у пятого, старшего сына, своя семья, и живут они отдельно) переболела ковидом год назад: симптоматика совпала на все сто. Ну и потом, такую лихорадку и депрессуху (впоследствии) лично я прежде не знал, поэтому, коли летит как утка и крякает как утка, скорее всего, это утка и есть. К врачам не обращались, потому что у них и без нас забот хватало. А состояние внемосковской медицины нам известно: родители и старший сын в ней работали/работают (причем родители от рядовых врачей поднялись к потолку в своем зауральском регионе, став главными специалистами, так что и в организации медпомощи народу они что-то понимают).

Родители и сестра с мужем живут в другом городе и тоже, по-видимому, переболели в это же время. К врачам обращались только сестра с мужем (их тесты потеряли, нашли лишь спустя два месяца — после жалоб на «Госуслугах»).

Итого — из девяти переболевших только двое попали в статистику.

Старший сын, его жена, мой внук заболели минувшим летом. Тогда же и теща сына — уже, видимо, по второму кругу (до этого болела осенью). У девятимесячного внука не сбивалась температура, болел тяжело, дважды с промежутком в две недели отлежал в ковидарии инфекционной больницы (правда, если в первый раз поставили коронавирус, во второй — энтеровирус). Невестка лежала, естественно, с ним, тоже болела, но лечение не получала, так как все тесты на ковид приходили отрицательные. Кстати, у внука первый тест на ковид в инфекционке взяли только на пятые (!) сутки. Впрочем, это детали, врачи и нянечки делали свою привычную работу отлично. Но факт в том, что ни невестка, ни ее мать в статистику снова не попали.

Сейчас происходит ровно то же. Соседи, друзья, друзья друзей — подсчеты показывают плюс-минус ту же картину. Это реальная цена всех заумных выкладок о том, что в РФ не та медицина, не та вакцина, не тот народ и потому повышенная смертность от ковида. В реальности у нас регистрируют один случай заболевания из четырех-пяти (еще раз: говорю, исходя из сугубо личных наблюдений). Ну а почему статданные по ковиду должны отличаться от других видов российской статистики? Она и без того испытывает гнет политической воли, пусть даже ясно не сформулированной, а надо еще учесть образ жизни и условия жизни в российской провинции.

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Теперь о вакцинации. Государство в том числе в лице вице-спикера ГД Петра Толстого по умолчанию ждет от нас, что мы должны привиться, и это справедливо, ведь по статистике мы не болели. Да хоть и болели — гонят всех. Но чем нам колоться? Во всех пунктах вакцинации, до которых я дозванивался минувшим летом и этой осенью, предлагают «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Захожу на сайт медучреждения, к которому я прикреплен и где мне предлагают «Спутником» вакцинироваться, и после пошаговой инструкции — как записаться, что приносить с собой — читаю по существу. Первый пункт: «Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19». То есть «Спутник V» для нас (и млн таких, как мы) отпадает.

Дурная привычка, согласен, изучать инструкцию, прежде чем что-то делать. Но народ-то стоит винить не в дремучести, не в недоверии к прогрессу и власти. А в том, что он как раз умеет читать, что ему пишут врачи, прежде чем колоться.

Других вакцин к нам в Сибирь долго не везли — оно и понятно, овес дорог, а к тому моменту, когда привезли, вероятно, лишь Агафья Лыкова не слышала об их нулевой либо неизвестной/непонятной эффективности. Хорошо, пусть не нулевой, но где взять эти «ЭпиВакКорону» и «КовиВак»? Привозят небольшими партиями, пока очередь дойдет — уже нет.

А статистика неумолимо держит нас за антиваксеров.

Потом появился «Спутник Лайт». Говорят, самое то для переболевших. Но где он? Узнать можно, только встав в живую очередь в пунктах вакцинации, либо пытаться дозваниваться в поликлиники — размещать информацию онлайн краевому минздраву не позволяют, видимо, религиозные или другие, столь же стойкие убеждения. В понедельник, 18 октября, мне удалось дозвониться в две поликлиники и в филиал ФМБА (Федерального медико-биологического агентства). В ФМБА «Спутник Лайт» наконец обнаружился.

Но запись предложили только на 2 ноября. Две недели — это неплохо, летом предлагали месяц ждать. Можно, конечно, подождать и две недели, и месяц, но штука в том, что «Лайт» может кончиться, когда подойдет ваше время, никто вам гарантий не дает. Останется все тот же «Спутник V».

Летом пришлось, вопреки указаниям врачей, прививаться «Спутником V» жене — иначе отстранение от работы: она преподает в университете. Работодатели загоняют на прививки всех, врачи разворачивают народ уже в самих пунктах вакцинации. Разворачивают из-за вырванного два дня назад зуба, из-за хронического бронхита, разворачивают из-за огромного списка серьезных легочных заболеваний — преждевременная смертность в промышленном Красноярске от хронически отравленного воздуха куда выше, чем от ковида. (И эти развороты статистикой не фиксируются, нет, у нас продолжают проецировать Россию на Германию, Австрию, Великобританию. Но там нет таких городов, как Красноярск.)

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Сын-врач подсказал, что воспряла запись через «Госуслуги»: летом лежала, а сейчас можно попробовать пробиться еще на октябрь. Там тоже хитрости — можно напрямую записываться на вакцинацию, а можно идти через запись к врачу. Пробовал полдня: или висел сам сайт, или «нет ответа от сервера ведомства», или в ФМБА «нет свободных специалистов»… Вечером все же удалось. Но пока не знаю, закончится или нет к назначенному мне времени подходящая вакцина.

Вы не информационную войну проиграли, господин Толстой. Ее и не следовало тут начинать, но привычка, понятно, вторая натура. Вообще не следовало играть. Потому что проиграно другое.

Государство не выполняет свою функцию — спасения от хаоса и организации жизни.

Народу нужны не призывы к вакцинации, он их уже достаточно слышал. Нужна ответственная медицина, а не половинчатая, не придушенная. Нужны в достаточном количестве вакцины — и не только те, что подходят узкому сегменту, а всему разнообразию народа. Уже переболевшему, имеющему кучу хронических заболеваний и т. д. Если вакцин нет, их нужно купить в других странах, а не заставлять врачей колоть то, что они, исходя из смысла своей профессии, колоть отказываются. Но нет, в излюбленном жанре истерики у нас продолжают проигрывать и выигрывать. Что и кому?

P.S.

В Красноярском крае занято 86% ковидных коек, заболеваемость выросла на 31%, сообщает оперштаб региона. На начало прошедшей недели в 43 инфекционных госпиталях были развернуты 4163 койки. Запас лекарств — на 1–3 месяца. Указом губернатора с 19 октября запрещается работа танцевальных зон и площадок в кафе, ресторанах и барах, самому общепиту снова запрещают работать с 23 часов до 7 утра. С 1 ноября доступ зрителей в театры, концертные залы, кино, на спортивные мероприятия осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и QR-кода о вакцинации либо о перенесенном заболевании.

Алексей Тарасов, Обозреватель

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