У детей с легким и бессимптомным COVID-19 могут не вырабатываться антитела



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Статья исследователей из Детского научно-исследовательского института Мердока (Австралия) еще не прошла рецензирование и опубликована на сайте препринтов medrxiv. В исследовании сравнивались титры антител у 57 детей и 51 взрослого пациента с легкой или бессимптомной формой COVID-19. Инфекция была подтверждена ПЦР-тестированием, после чего специалисты брали образцы крови у всех участников в течение 41 дня.

У всех взрослых пациентов был отмечен значительный рост нейтрализующих антител с момента острой фазы заболевания до полного выздоровления. Однако у детей динамика увеличения титра антител была ниже. Достоверность результатов была подтверждена с помощью четырех различных тест-систем.

Антитела выработались у 76% взрослых участников, иммунный ответ отсутствовал преимущественно у бессимптомных носителей. В группе детей антитела выработались только у 37% участников, причем их наличие или отсутствие не было с перенесенной формой инфекции. Примечательно, что у серонегативных детей антитела не выработались даже на 94-й день после появления симптомов. У них также отсутствовал клеточный иммунный ответ, в то время как у бессимптомных взрослых он выработался.

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По словам ученых, что это исследование проводилось в прошлом году до распространения дельта-варианта коронавируса, поэтому в настоящий момент невозможно сказать, подвергают ли эти особенности иммунного ответа у детей риску повторного заболевания.

«Нам предстоит изучить, происходит ли то же самое при заражении дельта вариантом», — сообщили авторы исследования.