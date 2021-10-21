 

У детей с легким и бессимптомным COVID-19 могут не вырабатываться антитела

21.10.2021, 16:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Статья исследователей из Детского научно-исследовательского института Мердока (Австралия) еще не прошла рецензирование и опубликована на сайте препринтов medrxiv. В исследовании сравнивались титры антител у 57 детей и 51 взрослого пациента с легкой или бессимптомной формой COVID-19. Инфекция была подтверждена ПЦР-тестированием, после чего специалисты брали образцы крови у всех участников в течение 41 дня.

У всех взрослых пациентов был отмечен значительный рост нейтрализующих антител с момента острой фазы заболевания до полного выздоровления. Однако у детей динамика увеличения титра антител была ниже. Достоверность результатов была подтверждена с помощью четырех различных тест-систем.

Антитела выработались у 76% взрослых участников, иммунный ответ отсутствовал преимущественно у бессимптомных носителей. В группе детей антитела выработались только у 37% участников, причем их наличие или отсутствие не было с перенесенной формой инфекции. Примечательно, что у серонегативных детей антитела не выработались даже на 94-й день после появления симптомов. У них также отсутствовал клеточный иммунный ответ, в то время как у бессимптомных взрослых он выработался.

Дельта-вариант SARS-CoV-2 для детей не опаснее, чем альфа? 

Результаты британского исследования принесли обнадеживающие новости для родителей. 

Читать статью

По словам ученых, что это исследование проводилось в прошлом году до распространения дельта-варианта коронавируса, поэтому в настоящий момент невозможно сказать, подвергают ли эти особенности иммунного ответа у детей риску повторного заболевания.

«Нам предстоит изучить, происходит ли то же самое при заражении дельта вариантом», — сообщили авторы исследования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.05 / Скандалы: Коптевскому «авторитету» припомнили трамвай

16.02 / Мнение: Важнейший элемент

02.12 / Мнение: Флойд, ты можешь дышать?

20.08 / Врач Ирина Юзуп перечислила продукты, вызывающие потливость и неприятный запах тела

23.07 / Мнение: 3-й китайский авианосец

08.07 / Как изменяют мужчины и женщины: сексолог назвала главные отличия

02.03 / Бритни Спирс опубликовала редкое фото с сыновьями, над которыми почти потеряла опеку

23.07 / Скандалы: Марию Давыдову подвело «Деловое сообщество»

04.09 / Пенсии не хватало на еду: почему популярная советская актриса Тамара Носова умерла в нищете

27.08 / ГК “КОТРОС” вошла в лидеры рейтинга информационной активности застройщиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика