Установлена прародина современных лошадей

Согласно выводам, сделанным группой исследователей из разных стран, впервые современная лошадь появилась в степях между ревами Волга и Дон. Эту местность и следует считать их прародиной, говорят ученые.

Предки современных лошадей с такими же ДНК появились не так давно, говорят специалистов. Речь идет о каких-то 4,2 тыс. назад.

Разумеется, очень похожие на современных лошадей непарнокопытные жили намного раньше, расселяясь по разным частям Земли. Однако мы говорим именно о той лошади, которую когда-то одомашнили наши предки. Выводы о происхождении животных сделаны на основе генетических исследований, поясняют участники научной работы. В частности, были изучены 273 генома останков древних лошадей.