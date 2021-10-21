Мнение: Косая планка

В последнем письме мы могли наблюдать явление, которое раньше почти не обсуждали.

Мы много раз обсуждали завышенную планку притязаний – самую частую причину одиночества.

Нравится Сеньке шапка не по Сеньке, а та, что по Сеньке, не нравится.

Завышенная планка притязаний – причина всех фрустраций. Хлеборезка открывается на что-то недоступное, а все реальные шансы и возможности проходят мимо, развития ресурса нет, есть распад.

Развивая ресурс можно было бы давным давно прокачаться, добраться до недоступной планки и выше, но для этого планку надо было опустить и начать с малого, с доступного.

Эта проблема нам знакома и многим уже понятна.

Завышенной планка бывает только из-за короны. Человек видит себя больше, сильней, популярней и опытней, чем он есть. Поэтому завышенная планка ему кажется доступной. ЗВ помогает короне. Из-за ЗВ человеку кажется, что планки пониже выбранной ему доступны, но не нужны, он все это мог, но не хотел. Так корона + ЗВ съедают человека как глупую котлету.

А вот другая проблема.

Планка у человека не завышена, но она в стороне от его идентичности, между самоидентификацией человека и его реальной идентичностью – конфликт. Это бывает, когда собственная идентичность по какой-то причине отрицается.

Такую планку притязаний мы будем называть не завышенной, а косой.

Лучше всего мы это видели, когда разбирали типы имиджа. Отрицание своего типа, помните?

Когда полная женщина пытается надеть одежду для стройных – это завышенная планка из-за короны.

А когда симпатичная женщина типа С пытается нарядиться в одежду Д-типа – это косая планка.

Косая планка все портит не меньше, чем завышенная.

Если в случае Д-женщин, наряжающихся в С, еще можно предположить, что они видят себя более миловидными, чем есть, то про женщин, отрицающих свою С, можно сказать только одно: они не любят себя и не видят своих преимуществ, они зарятся на чужое, потому что не любят свое.

Это не имеет никакого отношения к “заниженной самооценке”!

Ни в коем случае такую самооценку нельзя “поднимать”. Планка будет не только косой, но еще и завышенной.

Если вы читаете мой блог, держитесь подальше от тех психологов и сообществ, которые обещают поднять вашу низкую самооценку.

Лучше иметь лишний вес, чем откармливать корону, а любые подъемы самооценки – это рост короны.

Самооценку не надо поднимать, ее нужно сделать адекватной, точно отражающей действительность.

Отрицание своей идентичности – это не низкая самооценка, это все та же корона.

Но цель этой короны не приукрасить то, что вы имеете, а внушить вам иллюзию выбора.

Это корона Победителя, в которой человек воображает свою волю могущественной.

Это корона Победителя дополненная божественным нимбом.

Вместо того, чтобы принимать условия и находить в этих условиях лучшее решение, человек решает, что он – Начало Начал, Творец сущего,”Я – Солнце”, – как говорил Наполеон, и он сам определяет все условия силой своего воображения.

Человек не смотрит на себя в зеркало, он считает, что реальность, в том числе и зеркало, должна подчиниться его воле.

Вот откуда происходит нелюбовь к себе.

Никогда не жалейте таких людей, не верьте, что их травмировали в детстве, что их не любили и внушили им комплекс неполноценности. И сами не прибедняйтесь.

Все это неправда.

Наоборот, такие люди отрицают реальные условия и отказываются принимать тот факт, что правила игры выбирают не они.

Снять корону – это значит признать, что ты пришел в мир, где есть правила и ты эти правила должен понять.

А люди, которые отрицают свою идентичность, считают, что они могут выбрать себе идентичность, как другой аватар в игре, иногда даже другой пол или вид, например “фея”.

Это Творцы, которые не согласны с тем, что имеют.

Таких людей постоянно путают с теми, кто деятельно меняет условия жизни, прокачивает себя и изменяет свою реальность.

Деятельные люди не отрицали то, что имели, они хорошо это видели и только поэтому им удалось все это изменить в лучшую сторону в реальности. Они действовали, потому что видели начальный уровень и постепенно двигались к желаемому.

А если изначально считать: “нет, я совсем другой, я вот такой, как сам придумал”, не получится никакой деятельности.

С завышенной планкой это хорошо понятно. Если вы уже стройны, не взирая на лишний вес, значит вам уже сейчас можно ходить в коротких юбках. Если вы уже сейчас начальник, а не безработный, значит вам не нужно соглашаться на должность ниже директорского кресла. Это путь лузера. Лузер всегда считает себя достойным большего. У лузера никогда не низкая самооценка, она всегда завышенная, и нет мотивации начинать с малого, он хочет сразу все.

То же самое с косой планкой.

Человек не хочет принимать реальность, он сам выбирает, кто он и какой. В случае косой планки выбранная им идентичность не лучше той, что есть, она просто другая.

Человек с техническим образованием почему-то вдруг решает, что он – писатель. Писатель не лучше инженера, а бездарный писатель намного хуже, но человек решил, что реальные его способности – это навязанные ему шаблоны, а ему все льзя, к его услугам все можности, он сам может выбрать, кто он есть, не ориентируясь на реальность, а ориентируясь на свой каприз в вакууме.

Как в последнем письме мужчина воображает себя молодым беззаботным тусовщиком и ищет девушку, исходя из этой выдуманной идентичности. Его реальная идентичность ничем не хуже, он серьезный мужчина с нормальной работой, но ему хочется быть тем, кем он себя вообразил, играть эту роль, не обращая внимание на зеркало.

Что происходит в результате косой планки? Опишите это подробно.

Не нужно про парня из последнего письма, в своем письме он сам подробно описал, что с ним происходит.

Приведите другие примеры косой планки и опишите, к чему такая планка ведет.

Про косую планку в имидже тоже можно и про любой ресурс.