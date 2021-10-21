Мнение: Цены на бензин в СССР, cоветские строймаркеты и борьба с дефицитом грампластинок

1. Молодые коммунисты продвигают благостную картину брежневской эпохи. Порой они даже признают наличие товарного дефицита и гигантских очередей, однако говорят: зато цены, мол, были низкие и не росли, всё для народа, стабильность, золотой век! В действительности, разумеется, цены очень даже росли.

Во-первых, была скрытая инфляция, когда чуть менее расторопным гражданам, не имевшим блатных связей, приходилось или отказываться от нужных товаров, или покупать их втридорога на чёрном рынке. Инфляция — это обесценивание денег, и если за ваши деньги вы не можете свободно купить товар по госцене — это тоже инфляция.

Во-вторых, росли не только рыночные, но даже и государственные цены, в том числе на бензин:

https://konstantinus-a.livejournal.com/1489040.html

Брежнев поднял цену на топливо для автомобилей примерно в 4 раза. С 1969 по 1981 годы цена на бензин А-76 выросла с 75 копеек до 3 рублей за 10 литров, цена на АИ-93 – с 1 рубля 5 копеек до 4 рублей за 10 литров:

https://visasam.ru/emigration/sovetskiysoyuz/benzin-v-sssr.html

При Путине цена бензина растёт примерно со скоростью инфляции — не быстрее и не медленнее. Мы с вами это много раз обсуждали.

А вот в СССР в 1970-х и начале 1980-х, когда мировые цены на нефть резко выросли (после арабо-израильской войны) и несколько лет держались высокими, советское руководство вовсю повышало цены на бензин для населения.

Именно тогда вводились в строй гигантские месторождения нефти в Западной Сибири. Эту нефть советское руководство отправляло за рубеж преимущественно в сыром виде. Внутренняя переработка отставала, так как государству нужна была валюта для покупки зерна и импортного ширпотреба.

2. Читатели вспоминают о советских строительных магазинах:

https://olegmakarenko.ru/2259869.html?thread=826588829#t826588829

Готов поспорить, что никто из нынешних леваков даже во сне не видел, как выглядел «магазин строительных материалов» в СССР. В пригородном поселке под Ленинградом (на самом деле, в огромном посёлке городского типа) это был кусок земли, огороженный сеткой рабица, с какой-то деревянной будкой. Гарантировано там купить можно было только колосник из чугуна, причём не подходящий ни к одному котлу. Всё остальное только по записи и в очередь, даже примитивный паровой котел продавался подобным образом.

Народ, естественно, не ждал и иллюзий не испытывал, благо что рядом работал кормилец Ижорский завод. Кормилец в прямом смысле, тащили оттуда всё, что только можно, в том числе и то, что сами сделали. Тут надо отдать должное — в СССР мужики были с руками, могли изготовить такое, на что высокотехнологичная промышленность СССР была в принципе не способна. Пройдясь по улицам советского поселка можно было наверняка определить, где работает хозяин дома.

Ещё с советских строек воровали всё, что только можно, и продавали селянам. Даже сленг был соответствующий: «мне достанут кирпич, цемент, радиаторы и прочие стройматериалы».

3. Из истории советской преступности:

https://zen.yandex.ru/media/diletant.media/suscestvoval-li-v-sssr-chernyi-biznes-612c90301142ec6eb427151f

На рубеже 1940−1950-х гг. в Советском Союзе начался настоящий бум продаж грампластинок, что, естественно, в скором времени привело к дефициту. И люди были готовы платить приличные суммы, только бы раздобыть записи советских или иностранных исполнителей.

Спрос, как известно, рождает предложение. Некто по фамилии Дорошенко, который в те годы заведовал Апрелевским заводом по производству грампластинок, смекнул, что на дефиците можно неплохо заработать.

За короткий срок преступная группа разрослась до нескольких десятков человек, охватив около 20 городов Советского Союза. Благодаря взяткам Дорошенко и компания получали сырьё, изготавливали пластинки, а затем сбывали их в магазинах.

Вовремя остановиться у Дорошенко не получилось. Жажда наживы была гораздо сильнее осторожности. В середине 1950-х гг. стражи порядка решили проверить, откуда в магазинах то и дело появляется дефицитный товар в больших количествах. В 1957-м свыше ста человек было арестовано: лидеры подпольного производства грампластинок, руководители фабрик и магазинов, рабочие. Более семидесяти из них отправились за решётку.