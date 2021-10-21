 

Принц Уильям довел до слез своего отца

21.10.2021, 16:20, Разное
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Принц Уильям довел своего отца принца Чарльза до слез. Последний является первым претендентом на престол после кончины королевы Елизаветы II. Сын решил показать отцу фильм о важности преемственности трона.
Елизавета II будет выполнять королевские обязанности до самой смерти. Ходят многочисленные слухи, что королем станет не принц Чарльз, а его сын принц Уильям. Накануне супруг Кейт Миддлтон выступил с праздничной речью на мероприятии Earthshot Prize. Оно было посвящено глобальным экологическим вопросом. После этого принц Уильям представил документальную кинокартину, повествующую о важности королевской преемственности. Принц Чарльз был сильно растроган, поэтому не сдержал слез.

Отцу принца Уильяма исполнилось 72 года. В таком возрасте короли обычно отказываются от трона, поэтому наступает черед их детей. Однако Чарльз Виндзор не намерен уступать корону. Он собирается занять кресло монарха, когда умрет королева Елизавета II. Каким правителем станет принц Чарльз, никто не знает, но в окружении говорят, что сдержанность, каковой обладает его мать, тот проявлять не будет.

Напомним, что Чарльз является первым наследником престола, который получил полноценное образование. Его мать, в свою очередь, до коронации даже не сидела за ужином в присутствии мужчин и не беседовала с ними на тему госуправления. Принц Чарльз после достижения совершеннолетия общался с представителями британской политики. В рамках данных встреч он узнал все секреты госуправления.

Источник: teleprogramma.pro



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