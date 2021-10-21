Екатерина Варнава откровенно рассказала о смерти отца

Актриса и ведущая Екатерина Ванава откровенно пояснила о смерти своего отца. Она отметила, что до сих пор ей не удается справиться с душевными переживаниями, связанными с уходом родителя их жизни.

Внешне Екатерина Варнава создает впечатление сильной и независимой девушки, которая с легкостью преодолевает все жизненные трудности. Однако на самом деле ситуация обстоит по-другому. В душе артистка является очень ранимым человеком. Недавно она поделилась трагической историей, связанной с ее семьей. Комедийной актрисе задали вопрос, есть ли то, о чем он жалеет. Тогда ведущая вспомнила о потере отца и отметила, что до сих пор у нее присутствуют душевные терзания.

В самый сложный для отца момент Екатерина Варнава работала, поэтому не могла находиться рядом с ним. Несколько лет отец знаменитости болел. Когда его состояние резко ухудшилось, он попал в реанимацию. Узнав об этом, артистка сразу же приехала в родной город, но поговорить с отцом не успела, поскольку тот скончался. Варнава опоздала всего на несколько часов.

В тот период скончались также брат и тетя ведущей. Она убеждена, что эту душевную пустоту заполнить невозможно, а внутреннее равновесие всегда теперь находится в дисбалансе.

О своих прошлых поступках Варнава не жалеет. Она предпочитает делать правильные выводы и опираться на полученный опыт. В то же время в случае с отцом актриса мечтает вернуть время вспять, пишет портал «Глобал.МСК».