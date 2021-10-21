Отца Юлии Началовой экстренно госпитализировали с коронавирусом

Отца покойной певицы Юлии Началовой экстренно госпитализировали с коронавирусом в Москве. Состояние Виктора Началова врачи оценивают как среднетяжелое.

Отец Юлии Началовой несколько дней назад заметил у себя признаки коронавируса. У него поднялась температура тела, а также появился кашель. Проведенный тест на COVID-19 показал положительный результат. 64-летнего Виктора Началова решили госпитализировать, чтобы тот находился под наблюдением медицинских работников. Пока уровень сатурации у него составляет 94%.

Два года назад у Виктора Началова диагностировали онкологию. Стало известно, что он болеет раком кишечника. Патология была выявлена в Израиле на ранней стадии. Проблему удалось решить путем оперативного вмешательства. Оно прошло на высоком уровне. Виктор Началов считает, что обязан жизнью покойной дочери. После похорон артистки он решился заняться здоровьем.

Юлии Началовой не стало в марте 2019 года на 39-м году жизни. У нее осталась дочь Вера, которая решила пойти по стопам звездной матери. Девочка была рождения в браке с Евгением Алдониным. Сейчас она проживает вместе с бабушкой и дедушкой, но очень часто видится с отцом.

Источник: www.wmj.ru