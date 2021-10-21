“На вас смотришь и стареть не страшно”. 75-летняя мать Наташи Королевой показала лабутены за $1195

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21.10.2021, 16:10, Новости дня
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“Сейчас мечта каждой женщины. Подошли к магазину Лабутена – ну [обувь] с красной подошвой, вы знаете. Отделан магазин уникально – деревом. Это столько много денег нужно было. Но и дороже, чем туфли, стоит. Пошли посмотрим, примерим что-то”, – предложила подписчикам 75-летняя Порывай.

Сначала она показала полусапожки с красной подошвой и в стразах стоимостью $1195, после – сумочку в виде туфли. Ее стоимость мать певицы не озвучила.

“Представляете, я на сцене и с красной подошвой?! Все будут мои! […] Лабутен сделал суперкожу, и натуральное все, ноги не потеют, и ноги бегают сами”, – подчеркнула Порывай.

Ее пост набрал почти 25 тыс. просмотров.

“Молодец, Люда, всегда на позитиве!” – написала lailiasalikhziano.

“На вас смотришь – и жизнь нравится, и стареть не страшно”, – призналась nella_2177.

“Какая крутая мама! Приятно смотреть! Не женщина, а электростанция”, – считает shtelle_.

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A post shared by Luda Poryvai (@mama_luda_star)

Контекст:

Людмила Порывай родилась 12 февраля 1946 года в Киеве. Она заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы “Свиточ”. В настоящее время она проживает в США. Ее первый муж Владимир Порывай был хормейстером академического хора. Он умер в 1993 году. В браке у пары родилось две дочери: Ирина (певица Руся) и Наталья (Наташа Королева).

Сейчас Людмила Порывай замужем второй раз. Ее муж – американский бизнесмен Игорь Эльперин. Он уехал в Майами (США) в 1970-х годах, где вскоре открыл ресторан для эмигрантов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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