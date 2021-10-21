Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который прошел спецподготовку в составе боевиков на Донбассе

Следствие установило, что гражданин Украины присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой “ЛНР” и участвовал в противостоянии ВСУ. Также он прошел боевую выучку в составе диверсионно-разведывательной группы на оккупированной территории Луганской области под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным “Дикий”.

“По заданию российских кураторов агент ФСБ перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных задач”, – говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации). Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

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