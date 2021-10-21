Мнение: Прошел по грани социал-дарвинизма

Прошел по грани социал-дарвинизма

Профессор РГГУ, 76-летний философ и культуролог Игорь Яковенко заявил, что стал жертвой телефонных мошенников. Ученому сообщили, что он в ближайшее время должен освободить свою квартиру: договор о купле-продаже доктор философских наук подписал после разговора по телефону с лицами, которые представились работниками Центробанка. Об этом РБК рассказал адвокат ученого, председатель московской коллегии адвокатов «Единство» Сергей Худяков.

«Пожилому профессору после ковида позвонили якобы из Центробанка РФ, сказали, что с его счетами происходят мошеннические действия, но они ситуацию контролируют. И для того, чтобы всех мошенников вывести на чистую воду, нужно снять все деньги и положить на другой счет, — уточнил юрист. — Потом попросили взять кредит в банке, тоже перевести деньги на счет, для того чтобы отследить мошенников. После сказали, что квартирой профессора тоже заинтересовались мошенники, предложили вариант ее спасти. Сказали, что знают, что скоро придут риелторы-мошенники и Игорю Григорьевичу нужно сделать вид, что он не знает о том, что это схема обмана, подписать договор купли-продажи».

Яковенко поверил звонившим и подписал документы о продаже квартиры и дачи. Деньги, вырученные за продажу, по указанию мошенников, предлагалось передать лицам в автомобиле. Ученого заверили, что это сотрудники полиции, которые занимаются расследованием дела о риелторах-мошенниках.

После этого звонившие перестали выходить на связь. По словам адвоката, затем появился покупатель квартиры, который в грубой форме заявил, что теперь имущество Игоря Яковенко принадлежит ему и ученый с несовершеннолетним ребенком (проживает вместе с Яковенко) должен выехать.

«Со мной связывался человек, который представился покупателем квартиры. Он требовал, чтобы я съехал в понедельник, в крайнем случае во вторник. А в среду, 20 октября, придут срезать двери и выбрасывать меня», — сказал профессор РБК.

Яковенко добавил, что общение с аферистами продолжалось с августа по октябрь. Все это время ему строго запрещалось рассказывать о звонках близким, так как якобы могло сорвать спецоперацию.

Заявления в полицию и прокуратуру профессор написал 14 октября. РБК обратился за комментарием в пресс-службы ГУ МВД по Москве и столичной прокуратуры.

https://www.rbc.ru/society/20/10/2021/616f0e289a79478575f901ad – цинк

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"Санитары леса"

Еще про профессора у которого аферисты выманили квартиру и деньги:

"Из рецензии Е.Ихлова на книгу Яковенко: «Вышла в свет и уже появилась в магазине «Фаланстер» новая работа известного отечественного культуролога, профессора РГГУ Игоря Григорьевича Яковенко «Россия и модернизация в 1990-е годы и последующий период: социально-культурное измерение» (Москва; «Новые Знания»; 2014, при поддержке Фонда Ельцина).

…Автор буквально проходя по грани социал-дарвинизма, воздаёт должное тем, кого называет «санитары леса» — проходимцам, которые обманывают и разоряют людей, непривычных к новым рыночным реалиям, социально неадекватным. Сейчас это называется «лохотрон» и осуществляется по вечному алгоритму Лисы Алисы и Кота Базилио: «на дурака не нужен нож, ему немного подпоешь и делая с ним что хошь…».

Именно поэтому на обложке книги репродукция Босховского «Извлечения камня глупости».

Договорю за автора –- «санитары леса» вытягивают в рынок тех, кто хотел «отсидеться в норке». В конце XIX-XX – это были деревенские ростовщики (кулаки-1) и различные «продавцы воздуха». Они потрошили кубышки […] В 90-е -– вытягивали сбережения «из банок» и пускали в банковский оборот, создавали вторичный рынок квартир».

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Рецензия называется "Лесник в интеллигентском лесу. Путеводитель Игоря Григорьевича Яковенко по историческому тупику".

https://kirovtanin.livejournal.com/4613493.html – цинк

Санитар леса – практикующий социальный психолог, четко определяющий потенциальную жертву и отслеживающий развитие ситуации. Он не отнимает, и не похищает. Действия санитара леса есть соблазнение, в ответ на которое следует акт свободной воли соблазняемого.

Так сказать опробовал собственную теорию социальной модернизации на себе, пообщавшись с "санитарами леса".

PS. Автор также известен своим опусом "Феномен быдла" про русское быдло.

Вот так вот буквально один к одному.

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