Депутаты от партии Порошенко исполнили в зале Рады песню про Бандеру

Депутаты партии «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко в зале Верховной рады исполнили песню про лидера «Организации украинских националистов» Степана Бандеру, соответствующее видео разместил на своей странице депутат от партии Владимир Вятрович.

«Не только школьники знают, что «Отце наш Бандера (отец наш – Бандера)!» – написал депутат, и выложил видео, на котором депутаты «Европейской солидарности» поют припев песни, информирует РИА «Новости».

Ранее издание «Страна.UA» сообщило, что в украинском ТikTok около месяца назад появился новый тренд – школьники поют, преимущественно в туалетах на перемене, песню «батько наш Бандера, Украина – мати» (отец наш – Бандера, Украина – мать).

Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН «Украинской повстанческой армии» (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в Росссии), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

Напомним, депутаты Верховной рады Украины предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу и Степану Бандере.