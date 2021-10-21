 

В Минздраве Грузии считают, что Саакашвили не нужна госпитализация

21.10.2021, 16:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСостояние экс-президента Михаила Саакашвили, устроившего себе голодовку в тюрьме три недели назад, удовлетворительное, ему не требуется госпитализация, сообщила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

Тикарадзе заявила, что «состояние пациента стабильное, достаточно удовлетворительное», на данный момент «нет необходимости в госпитализации, медперсонал пенитенциарной службы предоставил все необходимые инструментальные исследования и медицинскую помощь, которая необходима пациенту на этом этапе», передает РИА «Новости».

При этом накануне сообщалось, что Саакашвили дал согласие на госпитализацию.

Напомним, консилиум врачей рекомендовали перевести экс-президента Грузии в госпиталь.

Сообщалось, что политику трудно передвигаться и разговаривать из-за длительной голодовки, которую он категорически не собирается прекращать. Сам Саакашвили заявил о готовности голодать до смерти.



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