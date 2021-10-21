Власти Воронежа заявили о работе городских кладбищ на пределе возможностей

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21.10.2021, 16:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКладбища в Воронеже работают на пределе возможностей из-за увеличения числа смертей из-за коронавируса, сообщило правительство области.

«Администрация городских кладбищ Воронежа работает на пределе кадровых и организационно-технических возможностей», – передает сообщение властей региона РИА «Новости».

По данным статистики по Воронежу, без учета районов области, до 2021 года в месяц на кладбищах города появлялось в среднем 700 захоронений. «В 2021 году статистика меняется. Январь 2021: более 900. Февраль 2021: почти 800. Март 2021: более 900. С июля 2021: свыше 1 000. Октябрь 2021: 1 070 (только за первые 5 дней октября – 282)», – заявили в администрации.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии.



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