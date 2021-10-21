В МИД Турции заявили об отсутствии данных об аресте четырех граждан России

Официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич заявил, что не располагает информацией об аресте в стране четырех граждан России, якобы обвиняемых в шпионаже.

«Я об этом ничего не знаю. Если выясню, то отвечу вам», – ответил он РИА «Новости» на вопрос об аресте россиян.

В октябре источник в турецкой полиции сообщал, что по подозрению в шпионаже и подготовке нападения на иностранцев в Турции задержаны якобы шесть граждан России, выходцев из Чечни.

В Кремле тогда также отмечали, что не могут прокомментировать данные о задержании лиц, которые якобы могут быть россиянами, так как не располагают такой информацией.

Позже СМИ уточнили, что речь идет об аресте четверых россиян, а также граждан Украины и Узбекистана. По данным Hurriyet, арестованы Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов (все, как утверждает издание – граждане России), Игорь Ефрим (гражданин Украины) и Амир Юсупов (гражданин Узбекистана).