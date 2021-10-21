В АТОР объяснили влияние новостей о COVID на покупку туров

В вязи с новостями о коронавирусе создаются волны повышения и снижения интереса к путешествиям, при этом туристы не аннулируют туры, хотя и задают ряд вопросов, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

«Все, что происходит вокруг коронавируса, похоже на волны. Вчера был шквал звонков и заявок на каникулярный период, те самые 28 октября – 7 ноября. Вчера был взлет заявок по РФ и, в первую очередь, он коснулся черноморского побережья, потому что там теплее. А сегодня все замерло, новых заявок нет, поэтому мы не можем сказать, приведут ли нерабочие дни к росту спроса, потому что заявка – это еще не покупка», – передает ее слова РИА «Новости».

По словам Ломидзе, спрос растет на путешествия за рубеж. «Это Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Доминикана. Цены на туры в Египет пока нечартерные, но спрос очень высокий и это направление сейчас на первом месте по количеству бронирований. Рост продаж, по сравнению с прошлой неделей, составляет 5-10%», – сказала она.

«На рынке противоречивое положение: сначала все собрались куда-либо ехать, а потом ограничения, увеличение заболевших и так далее, и люди начали думать. По зарубежным направлениям эта амплитуда не такая большая, чем по внутренним, но она тоже имеет место быть», – сообщила руководитель ассоциации.

Сейчас туроператоры столкнулись с двумя группами проблем: новые заявки и продажи туров по России, и вторая группа – туристы, которые купили путевки и собирались поехать отдыхать.

«Туристы задают сегодня очень много вопросов по возвратам туров, но помня, что было в Краснодарском крае этим летом, наши туроператоры сказали, что «туристы привыкли и резких шагов не делают». Путешественники предполагают, что могут быть дополнительные разъяснения, еще какие-то изменения. На данный момент аннуляций нет, но есть огромное количество вопросов», – заключила Ломидзе.

Ранее сообщалось, что президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.