 

Мнение: Что делать с Samsung Galaxy A50?

21.10.2021, 15:02, Разное
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Арбитражный суд Москвы запретил Samsung Electronics ввоз на территорию России, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung. Среди запрещенных моделей и Samsung Galaxy A50.

Это решение принято по иску иск швейцарской компании «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. из-за использования патента без согласия правообладателя. Речь про патент, описывающий изобретение «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Заявка на него была подана в 2013 году. Суд в Москве пришел к выводу, что Samsung Pay использует технологии патента «Сквин СА».

Решение суда первой инстанции обжаловано и пока не вступило в силу. А когда вступит, что делать с моим Samsung Galaxy A50? Выбрасывать?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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