 

Помощник Путина оценил влияние нерабочей недели на экономику России

21.10.2021, 15:00, Разное
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Объявление нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября должно помочь замедлить темпы распространения коронавируса в России. Однако открытым остается вопрос, к каким последствиям это решение приведет для экономики страны.

Нерабочая неделя частично совпадает, праздничными днями, которые и без того традиционно освобождают от работы россиян в это время, напомнил Максим Орешкин. В связи с этим число добавленных нерабочих дней не так велико, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, подчеркнул помощник президента, традиционно этот период времени отмечается сниженной экономической активностью.

“Здесь эффекты будут не такие серьезные”, – подчеркнул Максим Орешкин.

При этом, напомнил помощник российского лидера, правительство предлагает определенный набор мер для поддержки экономики. Большую часть негативных последствий вынужденного простоя эти шаги помогут компенсировать.

Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой об объявлении в России нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Более того, российский лидер дал главам регионов полномочия в случае необходимости продлять этот срок. При этом политик подчеркнул, что доходы населения пострадать не должны.



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