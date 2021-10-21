 

Нищета и серьезный недуг: как живет 69-летняя звезда сериала “Богатые тоже плачут” Вероника Кастро

21.10.2021, 15:00, Разное
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Мексиканский сериал “Богатые тоже плачут” показали на экранах в 1979 году. С этого момента актриса Вероника Кастро, которая сыграла бедную девушку Марианну Вильяреаль, потерявшую отца, обрела известность сначала на родине, а потом и по всеми миру. Однако с момента выхода картины прошло уже много лет, а жизнь 69-летней артистки сильно изменилась.

Законы нищей жизни были знакомы Кастро еще до съемок в популярном сериале – ее детство было довольно бедным. В один момент, когда родители будущей актрисы развелись, вся ее многодетная семья оказалась на матери. Денег в семье не хватало не только на хорошую одежду, но и на еду. Все детство Вероника носила потрепанные вещи и страдала от лишнего веса, поэтому стала легкой мишенью для ровесников и их насмешек. Однако к 12 годам будущая звезда привела себя в форму и даже победила на конкурсе красоты.

Уже в юношестве Кастро отличалась пробивным характером. Школьные достижения и случайное знакомство с влиятельным в театральной академии дядей помогли ей поступить в ВУЗ и получить стипендию. А участие в шоу “Ха-Ха” и благосклонность известного телеведущего Мануэля Вальдеса обеспечили ее работой на радио. В 1970 года, когда Вероника стала королевой красоты в конкурсе “Лицо года”, ее жизнь изменилась.

Артистке стали получать предложения в хорошие проекты, начала петь, обзавелась своей передачей на телевидении, а на съемки в “Богатые тоже плачут” пришла только после долгих уговоров. Однако именно этот сериал помог есть стать самой узнаваемой актрисой на родине.

В личной жизни у звезды все было не так гладко. Обоих своих сыновей Кастро родила вне брака, чем шокировала буквально всю консервативную Мексику. Отцом первого ребенка, Кристиана, стал ведущий “Ха-Ха” Мануэль Вальдес – об этом наследник актрисы рассказал общественности сам. Второго сына, Мишеля, звезда родила от Энрике Ньембро – пара распалась из-за неверного избранника. За свою жизнь Вероника ни разу так и не вышла замуж, а все ее романы заканчивались разочарованием.

На днях звезде исполнилось 69 лет. Однако сейчас многие зрители не смогли бы узнать в Кастро героиню любимого сериала – актриса сделала большое количество операций и полностью перекроила лицо. Поэтому ее внешность часто подвергается критике со стороны поклонников.

В 2019 году артистка объявила об окончании кинокарьеры из-за повышенного внимание прессы к ее личной жизни и болезни матери, и полностью погрузилась в свой бизнес – она управляет салонами красоты и выпускает свою косметику. Однако летом этого года брат звезды Хосе Кастро заявил, что еще одной причиной ее ухода с экранов стали проблемы с позвоночником, от которых она страдает с 2004 года после съемок со слоном. К тому же, на здоровье Кастро, по словам ее брата, сказалась потеря матери.



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