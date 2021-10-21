Ошибки, которых следует избегать при ношении трендовых джинсов, если у вас полные бедра

Джинсы являются очень красивой, удобной и практичной одеждой. Поэтому отказываться от них из-за того, что у вас пышные бедра, не стоит. Если вы не будете совершать ошибки при выборе фасона и комплектации с другими вещами, сможете создать очень стильный и привлекательный образ. Вот перечень самых распространенных ошибок.

Носить джинсы на размер или несколько больше

Девушки с пышными бедрами стараются не покупать джинсы своего размера, поскольку считают облегание лишним. На самом деле в огромных брюках и с большими бедрами вы будете выглядеть более объемной.

Поэтому не стремитесь «спрятать» эту часть тела таким образом. У вас не просто это не получится, а даже возникнет противоположный ожидаемому эффект. То есть вы привлечете к низу больше внимания, чем когда-либо.

Сочетать джинсы с одеждой оверсайз

Продолжение предыдущей темы. Не стоит покупать большие по размеру джинсы или отдавать предпочтение чрезмерно свободному крою. Не нужно также надевать в качестве верха вещи огромного размера. В этом случае ваша фигура будет выглядеть просто необъятной. Вам удастся спрятать бедра (как и все остальное), но это не поможет выглядеть более стройной. По этой же причине не стоит надевать джинсы по размеру, а верх выбирать размера оверсайз.

Надевать в качестве верха темный свитер

Вам хочется выглядеть стройнее и вы планируете спрятать пышные бедра. А поскольку джинсы обычно бывают цвета деним, вы считаете, что темный свитер поможет вам визуально казаться более утонченной.

На самом деле темный верх действительно зрительно уменьшит верхнюю часть тела, но при этом бедра в голубых или синих джинсах будут выглядеть еще больше. Все потому, что основное внимание сейчас будет направлено именно на них.

Носить широкие джинсы и широкие сапоги

Ошибка многих девушек – надевать на себя бесформенную одежду и объемную обувь, чтобы тщательно спрятать свое тело. Создается впечатление, что девушка взяла у мамы вещи и сейчас пытается чувствовать себя в них максимально комфортно. На самом деле все это только усложняет ситуацию, которая и не является критической.

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Наденьте джинсы по размеру, можете выбрать скинни, выберите аккуратную и стильную обувь. Подчеркните красоту своих форм, это всегда выглядит очень привлекательно. Например, подчеркните поясом талию, наденьте красивую блузу, чтобы подчеркнуть красоту груди и зоны декольте. Маленькая ножка также будет смотреться более утонченно в хорошей обуви, нежели нога в большом бесформенном сапоге с широким голенищем.

Надевать обувь на плоской подошве

Как уже было сказано, обувь также нужно подбирать умело. Не рекомендуется отдавать предпочтение исключительно обуви на плоской подошве. Именно каблуки разных форм позволят вашей фигуре выглядеть более привлекательной и женственной.

Ноги будут визуально казаться выше, рост также увеличится. Не пытайтесь скрывать то, что дано вам природой и что на самом деле смотрится намного эффектней, чем вам кажется. Подбирайте одежду и обувь так, чтобы не было чрезмерности (как в сторону увеличения размера, так и в сторону его уменьшения).