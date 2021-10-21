 

Компания Fisher-Price представила смартфон без экрана

21.10.2021, 14:44, Новости дня
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Вообще-то, компания Fisher-Price известна как производитель игрушек. Но на этот раз именно она представила настоящий смартфон, который удивил всех.

В данном устройстве нет экрана, зато имеется дисковый нанонабиратель номеров телефонов. По этой игрушке действительно можно позвонить как по обычному мобильнику. Однако для этого его нужно подключить к «настоящему» смартфону.

Связь пойдет по беспроводной системе Bluetooth, поясняют специалисты. Вы моете набрать номер на диске и разговаривать. В этом необычном смартфоне также есть своя батарея, которая обеспечивает достаточно длительный период автономной работы. Цена такого устройства составляет всего 60 американских долларов. Не совсем понятно только, для кого предназначена эта «игрушка» – для детей или для взрослых?



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